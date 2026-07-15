Tavolo progressista, lunedì i leader regionali a Gela. Di Paola(M5S): “Vogliamo ascoltare i territori per delineare un programma alternativo a quello del centrodestra”

Il tavolo regionale del fronte progressista, che lavora all’alternativa del governo di centrodestra del presidente Renato Schifani, riparte da Gela (Caltanissetta). Lunedì prossimo, nel centro storico, i leader regionali dei partiti di centrosinistra e civici si riuniranno per un dibattito pubblico. “Vogliamo ascoltare i territori e iniziamo da Gela – dice il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola che è coordinatore regionale M5s – ascolteremo il sindaco e la società civile. Questi appuntamenti non sono confronti tra potenziali candidati alla presidenza della Regione ma servono a delineare i temi fondamentali per un programma alternativo a quello del centrodestra di Schifani”. La proposta di riunire il tavolo a Gela è partita dal sindaco gelese Terenziano Di Stefano, esponente civico che due anni fa, alle amministrative, alla guida di una coalizione in prevalenza progressista, riuscì a battere i candidati di centrodestra. Secondo Di Stefano, “partire da un territorio come Gela è ancor più significativo oggi, dato che l’intera provincia di Caltanissetta è scossa da inchieste, che toccano pesantemente il centrodestra ma anche il ciclo dei rifiuti, e che rilanciano in maniera prepotente la questione morale”. (ANSA).