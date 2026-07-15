In autostrada 27enne muore dopo essere stato travolto mentre stava recuperando i suoi effetti personali

Tragedia della strada sull’autostrada A4. Qui un uomo di 27 anni di Mira è morto travolto da una Tesla. La vittima, secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, viaggiava sull’autostrada quando, all’altezza di Brescia, la sua auto è andata a sbattere contro un camion. Nulla di grave, anche se l’auto dopo un testacoda è finita in posizione perpendicolare sulla terza corsia.

Gli altri viaggiatori sono riusciti a evitare il veicolo fermo in mezzo all’autostrada. Tutti tranne il conducente di una Tesla che ha centrato in pieno l’auto del ragazzo, proprio mentre quest’ultimo stava prendendo dal cruscotto alcuni effetti personali.

Il giovane è stato travolto dalla sua stessa macchina proprio mentre quest’ultimo stava prendendo dal cruscotto alcuni effetti personali. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e anche i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area. Il ragazzo è stato trasportato in Ospedale dove è poi deceduto. Sul posto anche la Polstrada per la ricostruzione della dinamica del tragico sinistro.