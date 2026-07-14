Pnrr, raggiunto il target nazionale per la riduzione del rischio idrogeologico. Schifani: “Anche la Sicilia ha dato il proprio contributo”

Anche la Regione Siciliana ha contribuito al raggiungimento del target nazionale di spesa del Pnrr per gli interventi di riduzione del dissesto idrogeologico. Il dipartimento nazionale della Protezione civile ha, infatti, reso noto che alla scadenza del 30 giugno 2026 sono state completate 1.633 opere delle 1.666 previste, pari al 98% rispetto all’obiettivo del 90% del totale. Nell’Isola, il dipartimento regionale della Protezione civile, che afferisce alla Presidenza della Regione, ha coordinato 46 interventi di ripristino danni e mitigazione del dissesto idrogeologico per un investimento complessivo di circa 99 milioni di euro.

«Il risultato raggiunto dall’Italia, anche grazie agli interventi nella nostra Isola – afferma il presidente Renato Schifani – testimonia la capacità della Regione Siciliana di utilizzare le risorse di Protezione civile inserite nel Piano di ripresa e resilienza e conferma l’efficacia della collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di opere fondamentali per aumentare la sicurezza dei territori e delle comunità, rendendoli più resilienti ai rischi naturali. Ringrazio il dipartimento regionale, la dirigenza e tutti i dipendenti che hanno lavorato in stretta sinergia con le strutture nazionali per conseguire questo risultato corale».