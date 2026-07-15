Venerdì 17 Luglio a Sommatino torna il concerto tributo all’artista Stefano Caruano

Per il sesto anno consecutivo dalla sua prematura scomparsa, nel giorno del suo compleanno, amici e parenti dell’artista Stefano Caruano, organizzano un concerto tributo in sua memoria, nella piazza Belvedere di Sommatino, Venerdì prossimo 17 Luglio alle ore 21, e ad esibirsi sarà il quartetto jazz composto da Sebastiano Ragusa al sax, Mike Mazzari al piano, Mattia Matranga al contrabbasso ed Emanuele Primavera alla batteria.

Si tratta di un evento autogestito, nato dalla volontà dei familiari e degli amici di Stefano Caruano e per il quale gli organizzatori ringraziano chi ha collaborato alla realizzazione del concerto: Linbraze, Officine Sommamed, APS Visionariamente, Comune di Sommatino per il suolo pubblico ed il punto luce e la Tipografia Tricoli – La tua impronta digitale.

La Piazza Belvedere di Sommatino, tanto amata da Stefano Caruano che veniva spesso ad ammirare il paesaggio del centro Sicilia che si poteva vedere da questo belvedere, da due anni è stata intitolata alla sua memoria.

Appassionato di arte e di grafica, Stefano Caruano è scomparso sei anni fa. Nato nel 1970, aveva dapprima frequentato l’Istituto d’Arte “Filippo Juvara” di San Cataldo e poi, trasferitosi a Milano, aveva completato il percorso formativo a Milano presso l’Accademia d’Arte Applicata a Brera. Tornato in Sicilia, ha lavorato prima in un’agenzia di comunicazione di Caltanissetta, la Thaos, e poi alla tipografia Paruzzo. Ha esposto in diverse mostre in Italia, e a Caltanissetta due anni fa nello storico Palazzo Moncada, gli è stata dedicata una mostra personale in sua memoria.