Sicilia, accoltella il fratello: ricoverato in ospedale

Un 45enne e’ ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito dal fratello 57enne al culmine di una violenta lite. E’ accaduto a Messina in un’abitazione del villaggio Matteotti. Il 57enne ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il fratello in varie parti del corpo. L’uomo e’ stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Papardo. Ha preoccupare maggiormente e’ la ferita che ha riportato al braccio. La lite e’ avvenuta in una palazzina di fronte al commissariato Nord della Questura, alla quale il ferito ha chiesto aiuto. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della squadra mobile che hanno bloccato il fratello.