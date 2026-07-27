Francesca Jones concede il bis, è ancora lei la regina dei Palermo Ladies Open

PALERMO (ITALPRESS) – Francesca Jones concede il bis. La britannica, testa di serie numero 1 e campionessa uscente, conquista la 37ª edizione dei Palermo Ladies Open superando in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0 4-6 7-6, al termine di un incontro durato due ore e 43 minuti. Con questo successo la ventiquattrenne inglese diventa la quinta giocatrice – dopo Mary Pierce, Irina Spirlea, Anabel Medina Garrigues e Qinwen Zheng – capace di imporsi per due anni consecutivi sulla terra rossa del Country Time Club, confermando il grande momento di forma già evidenziato con il successo della scorsa settimana nel WTA 125 dell’Antico Tiro al Volo di Roma.

E’ stata una finale avvincente e combattuta, quasi tre ore di grande tennis da parte di entrambe le finaliste. Parte meglio Jones, che domina il primo set con un perentorio 6-0 in appena 21 minuti, firmando un parziale di 26 punti a 6. La numero 113 del mondo, che da domani salirà al numero 110 del ranking Wta, beneficia anche di un avvio contratto di Ferro, condizionato da diversi errori. Nel secondo set arriva la reazione della francese, che conquista subito il break e riesce a confermarlo al termine di un terzo game da 16 punti.

Ferro sembra prendere il controllo del parziale, ma proprio in quel momento Jones ritrova ritmo e intensità e rientra progressivamente in partita. Dallo 0-3, la britannica ribalta il punteggio e passa a condurre 4-3. A quel punto, però, Ferro riprende in mano le redini del set e, con tre game consecutivi, chiude il parziale e trascina la sfida al terzo.

Il set decisivo dura da solo un’ora e mezza ed è un autentico saggio di tennis di altissimo livello da parte di entrambe. Jones parte meglio e conquista il break nel terzo game, ma Ferro riesce a rientrare nel set nell’ottavo game, alla quarta palla break, dopo 16 punti giocati. Si procede punto a punto fino al tiebreak decisivo, il primo in una finale del Palermo Ladies Open dal 1994.

Ferro arriva a match point sul 6-5, ma sbaglia di dritto. E’ il primo di tre punti consecutivi conquistati da Jones, che chiude la partita stremata e, subito dopo, si lascia andare a un lungo abbraccio con l’avversaria.

Per Jones arriva così il secondo titolo consecutivo a Palermo e il secondo Wta 125 conquistato in appena sette giorni, a conferma di un momento di forma straordinario, che coincide con il miglior periodo della sua carriera.

“Entrambe avremmo meritato di vincere, è stata una partita lottata fino alla fine e abbiamo fatto tutto il possibile – le parole della britannica – Amo l’Italia, è il mio Paese preferito. Vincere qui è bellissimo”. Fiona Ferro ha comunque disputato un torneo di altissimo livello tornando a giocare una finale al Country Time Club sei anni dopo il titolo conquistato nel 2020. “Mi dispiace per il risultato, è stata una partita lottata – le parole della francese, che in classifica guadagnerà 32 posizioni e da domani sarà numero 159 Wta – Sono felice di essere tornata a Palermo, grazie al direttore Oliviero Palma e tutti coloro che rendono possibile questo torneo”.

“Palermo si conferma un torneo di riferimento per il circuito Wta – le parole di Oliviero Palma, direttore dei Palermo Ladies Open – E’ stata la conclusione ideale, con due professioniste di altissimo livello che hanno confermato la qualità del nostro tabellone. Oltre centomila spettatori hanno seguito le gare in televisione, confermando il forte interesse per i Palermo Ladies Open”. “Il bilancio del torneo è estremamente positivo, non potevamo sperare di meglio – ha detto Giorgio Cammarata, presidente del Country Time Club – Ospitare a Palermo tutti i direttori dei tornei Wta 125 del mondo è stato motivo di grande orgoglio per il nostro circolo e per la città. E’ stata un’occasione preziosa di confronto che conferma il ruolo internazionale conquistato dal nostro torneo”.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

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