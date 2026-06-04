Trofeo Bcc Toniolo: Piraino ruggisce al debutto, Malige vola ai quarti. Caruso incendia il doppio a Caltanissetta

CALTANISSETTA – Il “2° Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo” entra nella sua fase caldissima. L’ultimo pass per il secondo turno del tabellone principale porta la firma della testa di serie numero 2, il ventiduenne palermitano Gabriele Piraino (nella foto), che liquida la pratica Lorenzo Lorusso con un solido 6-3, 6-1.

Un match a due facce, caratterizzato da un avvio contratto del siciliano, bravo però a resettare e a imporre il proprio ritmo, come confermato dallo stesso atleta nel post-gara:

“È stata una partita più dura di quanto non dica il punteggio. Lorusso è un avversario imprevedibile, di grande talento e dotato di ottimi colpi. È partito fortissimo, ma ho avuto il merito di restare agganciato al match nelle battute iniziali. Una volta preso il largo, ho sciolto la tensione. Giocando praticamente in casa ci tengo tantissimo a fare bene: l’obiettivo è accumulare minutaggio e alzare l’asticella del mio tennis match dopo match”.