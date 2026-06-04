Trofeo Bcc Toniolo: Piraino ruggisce al debutto, Malige vola ai quarti. Caruso incendia il doppio a Caltanissetta

CALTANISSETTA – Il “2° Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo” entra nella sua fase caldissima. L’ultimo pass per il secondo turno del tabellone principale porta la firma della testa di serie numero 2, il ventiduenne palermitano Gabriele Piraino (nella foto), che liquida la pratica Lorenzo Lorusso con un solido 6-3, 6-1.
Un match a due facce, caratterizzato da un avvio contratto del siciliano, bravo però a resettare e a imporre il proprio ritmo, come confermato dallo stesso atleta nel post-gara:
“È stata una partita più dura di quanto non dica il punteggio. Lorusso è un avversario imprevedibile, di grande talento e dotato di ottimi colpi. È partito fortissimo, ma ho avuto il merito di restare agganciato al match nelle battute iniziali. Una volta preso il largo, ho sciolto la tensione. Giocando praticamente in casa ci tengo tantissimo a fare bene: l’obiettivo è accumulare minutaggio e alzare l’asticella del mio tennis match dopo match”.
Malige maratoneta: primo pass per i quarti
Il primo acuto nel tabellone dei quarti di finale è del transalpino Mae Malige (n. 7 del seeding). Il tennista francese sfodera una prestazione di altissima intensità e, dopo una battaglia di 2 ore e 20 minuti, piega la strenua resistenza dell’azzurro Giacomo Crisostomo con lo score di 6-4, 2-6, 6-0, dominando letteralmente il set decisivo.
Tabellone di Doppio: Caruso infiamma il pubblico, big avanti
Debutto ad alta intensità anche nel torneo di doppio, che regala subito scambi spettacolari e i primi verdetti.
- Esordio vincente per i favoriti numero 1 del tabellone, il binomio britannico-australiano Jay Clarke e Ethan Cook, che superano in due set la coppia azzurra Macchione-Mondazzi.
- Faticano ma avanzano gli spagnoli Forcano-Izquierdo Luque (n. 2), costretti al super tie-break decisivo dai fratelli Tabacco, e gli irlandesi Barry-Gannon (n. 4).
- Standing ovation per la wild card d’eccezione: l’idolo di casa Salvatore Caruso, in coppia con Massimo Giunta, firma una vittoria netta e strappa il pass per i quarti di finale, confermando un feeling speciale con i campi di Caltanissetta.
📅 Il Programma di Giovedì 4 Giugno: Super Giovedì di Tennis
Giovedì 4 giugno i campi, in terra rossa; del TC Caltanissetta saranno ‘roventi’. Un programma d’élite distribuito su tutta la giornata con 7 match degli ottavi di finale di singolare e 5 sfide di doppio.
- Inizio incontri: ore 11:00
- Live Streaming: Tutte le sfide saranno visibili in diretta sulla piattaforma streaming ufficiale itftennis.com.
(Foto by Gemma Barletta)
RISULTATI PRIMO TURNO: S. Cocola (ITA) d C. Gannon (IRL) 26 63 63; R. Izquierdo Luque (ESP) d L. Beraldo (ITA) 63 64; F. Tabacco (ITA) d F. Varsalona (ITA) 61 62; J. Martin Manzano (ITA) d J. Borsoi (ITA) 62 75; A. Reco (FRA) d L. Primucci (ITA) 63 36 63; G. Tabacco (ITA) d P. Tsitsipas (GRE) 64 76; M. Sciahbasi (ITA) d D. Rapagnetta (ITA) 64 16 63; T. Martin (GBR) d S. Mencaglia (ITA) 76 64; C. Lopez Montagud (ESP) d V. Darderi (ITA) 61 62; A. Lynch (USA) d P. Marino (ITA) 61 75; L. Potenza (ITA) d R. Lanza (ITA) 62 60; G. Crisostomo (ITA) d A. Coccioli (ITA) 64 63; J. Clarke (GBR) d I. Miletich (ITA) 60 60; M. Malige (FRA) d A. Mondazzi (ITA) 62 62; M. Giunta (ITA) d G. Perego (ITA) 60 61; G. Piraino (ITA) d L. Lorusso (ITA) 63 61.
RISULTATI SECONDO TURNO: M. Malige (FRA) d G. Crisostomo (ITA) 64 26 60.
RISULTATI DOPPIO: J. Clarke (GBR) / E. Cook (AUS) b. S. Macchione (ITA) / A. Mondazzi (ITA) 75, 63; C. Barry (IRL) / C. Gannon (IRL) b. J. Martin Manzano (ITA) / G. Perego (ITA) 62, 76; A. Massara (ITA) / L. Potenza (ITA) b. J. Antonelli (ITA) / J. Borsoi (ITA) 63, 20 Ret.; S. Caruso (ITA) / M. Giunta (ITA) b. L. Beraldo (ITA) / G. Crisostomo (ITA) 64, 63; T. Fancutt (AUS) / A. Rai (NZL) b. V. A. Darderi (ITA) / T. Grandinetti (ARG) 6-4, 7-6; A. Caruso (ITA) / S. Cocola (ITA) b. F. Tabacco (ITA) / G. Tabacco (ITA) 6-2, 3-1 Ret.; I. Forcano (ESP) / R. Izquierdo Luque (ESP) b. F. Tabacco (ITA) / G. Tabacco (ITA) 6-4, 4-6, [10-8]