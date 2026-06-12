Tribunale dichiara ammissibile class action contro Acqua Enna

Il tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia d’impresa, ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato con una class action da 181 utenti di ENNA, contro AcquaENNA, la società che gestisce il servizio idrico. La decisione, emessa lo scorso 11 giugno, dà il via al giudizio che potrebbe portare alla restituzione delle somme, ritenute non dovute. Il comitato Senz’AcquaENNA, che è stato promotore dell’iniziativa, ha accolto con soddisfazione la decisione. Secondo i ricorrenti AcquaENNA avrebbe continuato a riscuotere le quote senza garantire un servizio efficiente . Ad avvalorare questa tesi ci sono i controlli dell’Arpa, dal 2017 al 1025 ed un procedimento penale che è ancora pendente. La difesa di AcquaENNAcontesta che la società avrebbe applicato soltanto le tariffe relative agli impianti funzionanti. I ricorrenti chiedono che sia sospesa immediatamente la quota in bolletta relativa a fognatura e depurazione. I giudici hanno chiesto agli avvocati ulteriori chiarimenti che potranno essere forniti entro il 30 giugno, data in cui e fissata la prossima udienza. “Entro questa data tutti i cittadnii della provincia di Enna che vorranno, potranno aderire” dice il comitato Senz’Acque Enna.