Tragedia nelle campagne del palermitano: 52enne muore asfissiato nel tentativo di spegnere un incendio

Tragedia nelle campagne di Partinico. Qui, come riportato da DirettaSicilia, ha perso la vita un 52enne di Balestrate morto asfissiato a seguito di un incendio. L’uomo stava cercando di spegnere un incendio a Borgo Parrini. L’uomo è morto all’ospedale di Partinico dove era stato ricoverato dopo aver inalato i fumi di un incendio che stava cercando di domare.

L’uomo si sarebbe trovato a fronteggiare il rogo quando i fumi hanno rapidamente ridotto l’ossigeno nell’aria circostante, facendolo cadere a terra privo di sensi. A trovarlo esanime sono stati alcuni parenti e vicini, allertati dalla densa colonna di fumo visibile dalla periferia di Partinico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha trasportato l’uomo in condizioni disperate all’ospedale Civico di Partinico. Nonostante le cure, Cataldo è deceduto poche ore dopo il ricovero. La salma è nella camera mortuaria del nosocomio, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.