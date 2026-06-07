Solo obbligo di firma per un giovane accusato di violazione di domicilio e lesioni nei confronti di un montedorese

Era stato accusato di violazione di domicilio e di lesioni nei confronti di un Montedorese che sarebbe stato aggredito in casa il 14 marzo 2026.

Il Gip dott.ssa Luparello dopo l’interrogatorio preventivo del 27 maggio 2026 ha rigettato la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari chiesta dal pubblico ministero ed ha applicato la misura non custodiale dell’obbligo di firma.

Il gip ha accolto l’istanza difensiva degli avvocati Walter Tesauro e Vincenzo Ricotta ritenendo marginale la condotta del giovane. L’altro indagato è stato invece arrestato