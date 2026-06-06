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Nozze Dua Lipa, Schifani: «Mi auguro che la coppia prenda le distanze dal titolo del Telegraph e difenda la Sicilia»

Redazione

Nozze Dua Lipa, Schifani: «Mi auguro che la coppia prenda le distanze dal titolo del Telegraph e difenda la Sicilia»

Sab, 06/06/2026 - 17:01

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«Sono certo che Dua Lipa e Callum Turner abbiano potuto apprezzare l’affetto e l’accoglienza che la Sicilia ha riservato loro in questi giorni e anche in passato. Nonostante qualche comprensibile malumore da parte dei residenti per le limitazioni agli spostamenti e i disagi legati alle misure di sicurezza adottate nelle aree interessate dalle celebrazioni, i siciliani hanno dimostrato ancora una volta grande senso di ospitalità.
Proprio per questo mi auguro che vogliano prendere le distanze dal titolo offensivo pubblicato dal Telegraph e difendere la scelta che hanno fatto di celebrare qui un momento così importante della loro vita. Sarebbe un gesto di attenzione verso una terra che li ha accolti con generosità e che merita di essere conosciuta per la sua bellezza, la sua cultura e la sua straordinaria capacità di rinascita, non attraverso stereotipi che appartengono al passato».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

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