Salute

Eseguiti due prelievi multiorgano negli ospedali di Siracusa e Lentini

Redazione 3

Eseguiti due prelievi multiorgano negli ospedali di Siracusa e Lentini

Ven, 12/06/2026 - 10:17

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A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, negli ospedali di Siracusa e Lentini, sono stati eseguiti due prelievi multiorgano grazie alla generosa scelta delle famiglie dei donatori ricoverati nei due reparti di rianimazione diretti rispettivamente da Francesco Oliveri e Laura Condorelli e deceduti per una massiva emorragia cerebrale. Le procedure si sono svolte con il coinvolgimento dell’equipe dell’Ismett che ha prelevato fegato e reni destinati ai centri trapianti di Palermo e Catania, dell’equipe oculistica dei due presidi ospedalieri che hanno prelevato le cornee destinate alla Banca di Mestre. Entrambe le procedure sono state dirette dal Coordinamento per i Prelievi e i Trapianti dell’Asp di Siracusa diretto da Graziella Basso in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti Sicilia. Sinergico l’impegno del personale sanitario dei reparti coinvolti e degli operatori del 118 per il trasporto che ha consentito di portare a termine con efficacia azioni di elevata complessità clinica e umana. La Direzione strategica dell’Asp di Siracusa rivolge un pensiero di profonda vicinanza e gratitudine alla famiglia del donatore che, in un momento di grande dolore, ha compiuto un gesto di straordinario altruismo. “La donazione è un indicatore di qualità del sistema sanitario e di fiducia dei cittadini – sottolinea il commissario straordinario Gioacchino Iraci, -. La medicina dei trapianti rappresenta oggi un’opportunità concreta di cura per chi soffre di insufficienza d’organo, riguarda tutti noi, come potenziali donatori ma anche come possibili riceventi”. (ANSA).

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