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San Cataldo. Donato da Fenimprese al quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna quadro raffigurante Papa Francesco

Redazione 1

San Cataldo. Donato da Fenimprese al quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna quadro raffigurante Papa Francesco

Dom, 24/05/2026 - 23:07

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SAN CATALDO. Una Domenica speciale per il Quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna che ha ricevuto in dono dalla Fenimprese-a Caltanissetta il dono del dipinto raffigurante Papa Francesco, opera dell’artista sancataldese Rosario Aiera.

Il Presidente Michele Giarratano, che ha ricevuto i ringraziamenti del Comitato di Quartiere, ha donato il quadro che costituisce un dono che sempre più sancisce il legame con l’amato Papa Francesco che fu insignito nel 2018 della cittadinanza onorata di Pizzo Carano Sant’Anna.

Alla cerimonia presenti anche il Sindaco di San Cataldo assieme all’Amministrazione Comunale, nel segno tangibile di questa importante giornata vissuta nel Quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna.

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