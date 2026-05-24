Controlli dei Carabinieri nei quartieri Zen 1 e 2 di Palermo, denunce e sanzioni

Controlli dei carabinieri allo Zen 1 e 2 per cercare armi dopo gli spari alla vetrata della sede di due associazioni l’Albero della Vita e Handala. Nel corso della perquisizione sono state trovate una pistola clandestina e una scacciacani. Sono stati denunciati un uomo di 28 anni e uno di 63. Durante le operazioni si sono registrati momenti di tensione quando un 22enne palermitano ha minacciato i militari che, lo hanno sorpreso con una modica quantità di hashish. Con i tecnici Enel è stato denunciato un uomo che rubava l’energia elettrica, mentre in via Gino Zappa, i controlli del Nas in due esercizi commerciali hanno fatto emergere gravi carenze igieniche e irregolarità nello stoccaggio degli alimenti. Una 35enne e un 37enne, entrambi palermitani, sono stati sanzionati con 8.000 euro, con il sequestro di oltre un quintale di carne e diversi chili di formaggi.(ANSA)