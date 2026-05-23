La Polizia di Stato, in occasione del 23 maggio, commemora le vittime della strage di Capaci

La Polizia di Stato oggi commemora le vittime della strage di Capaci a 34 anni dal vile attentato mafioso, evento che ha segnato, in maniera indelebile, la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del Paese. Una strage che ha rappresentato un punto di non ritorno, uno spartiacque tra un “prima e un dopo”, cambiando profondamente il modo di intendere il valore della legalità, della giustizia e dell’impegno civile contro ogni forma di criminalità mafiosa.

A distanza di oltre tre decenni, la straordinaria partecipazione istituzionale, civile e associativa alle iniziative commemorative testimonia quanto il sacrificio, dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della Polizia di Stato Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro continui a vivere nella memoria del Paese, alimentando una sempre più diffusa cultura della legalità e dell’antimafia, oggi patrimonio condiviso della società italiana.

Questa mattina a Palermo le celebrazioni commemorative inizieranno con la deposizione di una corona d’alloro presso la Stele di Capaci, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Con i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, morirono i poliziotti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Rimasero ferite 23 persone, tra cui gli agenti della seconda vettura di scorta Paolo Capuzza, Angelo Corbo e Gaspare Cervello, ai quali la vita cambiò per sempre.