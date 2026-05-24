Falso allarme bomba alla clinica Sant’Anna di Agrigento, denunciato 57enne

Agrigento. Reparti evacuati e intervento degli artificieri alla clinica Sant’Anna dopo una telefonata anonima che annunciava un ordigno pronto a esplodere. L’allarme e’ scattato nei giorni scorsi quando al centralino della struttura e’ arrivata una chiamata in cui si preannunciava l’esplosione imminente di una bomba in un locale attiguo. La direzione ha fatto evacuare i reparti seguendo le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villaseta e del comando provinciale con gli artificieri, che dopo accurate verifiche hanno accertato trattarsi di un falso allarme. Le indagini hanno portato all’identificazione dell’autore: un pensionato agrigentino di cinquantasette anni, denunciato alla procura per procurato allarme. L’uomo ha inizialmente negato il coinvolgimento, ma l’attivita’ investigativa ha confermato la sua identita’. I motivi del gesto rimangono al momento poco chiari. (AGI)