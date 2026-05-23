Sicilia, Minardo: “Nel 2027 per le elezioni dovremo scegliere persone all’altezza del compito”

“Il miglior omaggio che possiamo rendere a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta, a trentaquattro anni dalla strage di Capaci, è una politica più esigente con sé stessa”. Lo afferma il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo. “La lezione di Falcone – continua Minardo – resta attuale e riguarda anche il modo in cui vengono costruite le istituzioni. Servono maggiore rigore nella selezione dei candidati e della classe dirigente, attenzione al merito, credibilità e senso della responsabilità pubblica”. Minardo sottolinea inoltre che “il 2027 sarà un anno elettorale importante e può rappresentare un banco di prova per tutti i partiti, a partire dal nostro. Dovremo dimostrare con i fatti di saper scegliere persone all’altezza del compito che viene loro affidato e capaci di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. La memoria di Capaci non può essere soltanto commemorazione: deve continuare a chiederci serietà, coerenza e responsabilità”. (ANSA).