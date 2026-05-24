Roland Garros: Schifani, complimenti a Cinà, rende orgogliosa la Sicilia

“Complimenti a Federico Cinà, giovane talento palermitano che oggi ha regalato una grande emozione a tutta la #Sicilia e all’Italia del tennis. Vincere al debutto in uno Slam, al Roland Garros, dopo una battaglia di oltre tre ore contro un avversario di altissimo livello, è il segno di un carattere forte, di sacrificio e di straordinaria determinazione”. Lo dice il presidente del Senato Renato Schifani. “A Federico – conclude – va il mio abbraccio e l’augurio di continuare questo splendido percorso con l’umiltà e la passione che lo stanno già rendendo un esempio per tanti ragazzi siciliani. Palermo e la Sicilia sono orgogliose di te”.