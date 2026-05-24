Sequestrata dalla Polizia una palestra a Catania, denunciato il titolare per detenzione di anabolizzanti

La polizia di stato ha coordinato un’attivita’ di controllo ad ampio raggio, in piu’ punti del territorio cittadino, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalita’ diffusa. L’intervento ha visto l’impiego dei poliziotti del Commissariato ‘Centrale’, che hanno coordinato l’attivita’, degli agenti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine ‘Sicilia Orientale’ e delle sezioni ‘Annona’ e ‘Viabilita” della polizia locale di Catania. I poliziotti del commissariato ‘Centrale’ insieme agli agenti della polizia locale ‘annonaria’ hanno svolto accertamenti in 5 attivita’ commerciali del centro storico, contestando 11 infrazioni amministrative, che hanno determinato sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di oltre 5 mila e 400 euro. Nello specifico, e’ stata riscontrata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la pubblicita’ non autorizzata, la mancata esposizione del cartello che indica gli orari di apertura al pubblico, l’assenza della prescritta licenza per l’attivita’ di vendita di alcolici e l’installazione di tende parasole senza la prescritta autorizzazione. Ulteriore obiettivo dell’attivita’ di controllo e’ stato quello di reprimere le violazioni al Codice della Strada, con un focus nelle zone di via Acquicella, via VI aprile e corso Dei Martiri. Complessivamente, i poliziotti del commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine hanno identificato 178 persone, di cui 40 gia’ note alle forze di Polizia, e controllato 69 veicoli, tra auto e moto. Tra le irregolarita’ riscontrate sono state contestate la mancanza di documenti di circolazione al seguito, l’omessa revisione periodica del veicolo con la sospensione dalla circolazione stradale e la mancanza di copertura assicurativa per la responsabilita’ civile che ha determinato il sequestro amministrativo del mezzo. Infine, nel corso di mirate attivita’ antidroga, effettuate in zona Cibali, i cani-poliziotto della squadra cinofili della Questura hanno segnalato, all’interno di una palestra, la presenza di diversi flaconi di sostanze anabolizzanti, nascosti in un frigorifero. Quanto rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro, mentre il titolare della struttura sportiva e’ stato denunciato all’autorita’ giudiziaria per detenzione di anabolizzanti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Contestualmente, la palestra e’ stata sottoposta a sequestro preventivo per impedire il protrarsi dell’attivita’ delittuosa, a salvaguardia della salute degli utenti. (AGI)