Vallelunga, Carenza di personale: Presidio sanitario di continuità oggi e domani chiuso. Rosolino Ricotta scrive all’Asp di Caltanissetta

Il Segretario Generale della FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Rosolino Ricotta, esprime forte preoccupazione per la chiusura del presidio sanitario di continuità assistenziale nel Comune di Vallelunga Pratameno nelle giornate di oggi e domani a causa della carenza di personale medico. “Si tratta di una situazione grave e non più tollerabile – dichiara Ricotta – che rischia di lasciare senza assistenza sanitaria intere fasce della popolazione, in particolare anziani, persone fragili e malati cronici che nei giorni festivi fanno affidamento sul servizio d i Guardia Medica quale presidio essenziale di prossimità”. La FNP CISL chiede un intervento immediato da parte del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire il ripristino urgente del servizio ed evitare ulteriori interruzioni dell’assistenza sanitaria territoriale. “Non possiamo accettare – prosegue Ricotta – che i cittadini dei piccoli comuni dell’entroterra vengano penalizzati da carenze organizzative e dalla mancanza di personale. Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, senza differenze tra grandi centri urbani e realtà periferiche”. La FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna sottolinea inoltre la necessità di affrontare in maniera strutturale il problema della carenza dei medici nella continuità assistenziale, attraverso una programmazione adeguata e interventi concreti da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale. “Servono risposte immediate -conclude i l Segretario Generale – perché non è pensabile lasciare un territorio privo di un servizio sanitario fondamentale proprio nei giorni in cui aumenta il bisogno di assistenza per i cittadini”. (Il Segretario Generale Fnp-Cisl Agrigento Caltanissetta Enna Rosolino Ricotta)