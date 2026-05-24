Calenda, ‘commissarierei la Sicilia in perpetuo per i prossimi vent’anni’

“Commissarierei la SICILIA in perpetuo per i prossimi vent’anni. Una regione in cui stanno tutti al ‘gabbio’ e fanno le manifestazioni per le stragi di Capaci. Vomitevole”. Lo ha detto Carlo Calenda nel suo intervento al Festival dell’economia di Trento. “Oltre a questo, ho fatto la lettura di tutte le nomine fatte e di tutti i partiti che le hanno fatte. Se fossi presidente del Consiglio”, ha detto Calenda, ogni società partecipata dal pubblico avrebbe un comitato di controllo per la selezione delle nomine. “Un meccanismo che consentirebbe a tantissimi SICILIAni di tornare e dare un contributo positivo”, ha spiegato il leader di Azione.