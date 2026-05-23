Rifiuti. Schifani: “Stiamo lavorando ad una conferenza dedicata ai temi dell’ambiente e dei rifiuti”

«Stiamo lavorando all’organizzazione di una conferenza dedicata ai temi dell’ambiente e della gestione del ciclo dei rifiuti, con un focus particolare sulla legislazione europea e sulle nuove sfide legate alla sostenibilità». Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’evento si terrà in autunno a Castello Utveggio, a Palermo, e vedrà il coinvolgimento di istituzioni, esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire strategie e strumenti per una gestione sempre più efficiente e moderna del ciclo dei rifiuti.