“Con CUORE ardente, preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall’Onnipotenza dell’amore”. Cosi’ Papa Leone nell’omelia della messa di Pentecoste. “Preghiamo affinche’ liberi l’umanita’ dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesu’. E’ questa la grazia che infonde coraggio agli Apostoli: lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa”, ha concluso il Pontefice.
Papa:guerra non vinta da superpotenza ma da Onnipotenza amore
Dom, 24/05/2026 - 17:01
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