Il Sindaco Tesauro e l’assessore Petrantoni a Orte per il percorso UNESCO della Settimana Santa

Il Sindaco Walter Tesauro e l’assessore alla Settimana Santa Toti Petrantoni, sabato 23 maggio, hanno partecipato a Orte (in provincia di Viterbo), all’incontro nazionale “Riti e Manifestazioni della Settimana Santa Italiana – Patrimoni in rete e politiche di prossimità”, promosso da Europassione per l’Italia nell’ambito del progetto “Prospettiva UNESCO”.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di grande importanza nel percorso che punta al riconoscimento delle tradizioni della Settimana Santa italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO riunendo amministratori, studiosi, rappresentanti ecclesiastici ed esperti del patrimonio immateriale provenienti da tutta Italia.

La presenza della delegazione nissena ad Orte ha confermato il lavoro intenso portato avanti negli ultimi due anni dall’Amministrazione Tesauro.

“Abbiamo lavorato per recuperare terreno dopo una lunga fase di immobilismo che aveva rallentato il percorso di inserimento della comunità all’interno della rete nazionale legata al progetto UNESCO” hanno dichiarato il Sindaco Walter Tesauro e l’assessore Toti Petrantoni.

Un cammino che si è accelerato sin dai primi mesi dell’insediamento della nuova Giunta. Già nel settembre 2024, infatti, si era svolto un primo incontro operativo finalizzato a riallacciare i rapporti con la rete di Europassione e con le comunità italiane coinvolte nel progetto. Successivamente, nel febbraio 2025, il confronto ospitato a Palazzo del Carmine, alla presenza dell’assessore Toti Petrantoni, aveva segnato un ulteriore passo avanti nel rilancio del dossier e nelle attività di coordinamento istituzionale.

Un lavoro proseguito poi nel maggio 2025 e nell’aprile 2026 attraverso ulteriori momenti di confronto e pianificazione, fino ad arrivare all’importante riunione di Orte, considerata, dai rappresentanti istituzionali, una tappa decisiva per consolidare la candidatura condivisa e accelerare il percorso verso il riconoscimento UNESCO.

«La partecipazione ad Orte – hanno dichiarato il Sindaco Walter Tesauro e l’assessore Toti Petrantoni – rappresenta il risultato di un lavoro costante che in questi due anni ha consentito di recuperare ritardi e occasioni perdute pregresse. Abbiamo rimesso in moto relazioni istituzionali, confronti e progettualità che erano rimasti fermi troppo a lungo. Oggi la nostra comunità è tornata protagonista di un percorso nazionale di grande prestigio che punta a valorizzare le tradizioni della Settimana Santa come patrimonio immateriale dell’umanità».

Nel corso della giornata si sono alternati gli interventi di rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e locali, esperti del Ministero della Cultura, studiosi universitari e referenti delle reti UNESCO italiane, in un confronto dedicato ai temi della salvaguardia, della valorizzazione e della trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni.

Particolare rilievo ha assunto il momento dedicato alla “Rete dei Sindaci”, durante il quale sono stati condivisi aggiornamenti e azioni concrete relative al progetto UNESCO e al Registro delle Eredità Immateriali (REI), strumento fondamentale per il riconoscimento e la tutela delle identità culturali locali.

La partecipazione della delegazione comunale ha confermato la volontà dell’Amministrazione di continuare a investire nella tutela delle tradizioni identitarie del territorio, rafforzando il legame tra cultura, fede e comunità all’interno di una rete nazionale sempre più forte e riconosciuta.