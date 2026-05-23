Caltanissetta, Falcone. Procuratore De Luca: “Faremo il possibile per la verità”

“Alle vittime dobbiamo non solo protezione ma anche verita’. Molte vittime, soprattutto quelle delle stragi, hanno sete di verita’. Faremo tutto il possibile e una volta che avremo tirato le somme, diremo che abbiamo fatto tutto cio’ che era possibile fare”. E’ quanto ha affermato il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, intervenendo all’incontro “Ad alta voce – L’eco di Capaci nelle parole e nella tutela delle vittime della mafia”, svoltosi stamane al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta e promosso dalla sezione locale dell’Anm, presieduta da Alessandra Bonaventura Giunta.

“Non sono un patito delle celebrazioni, non le amo particolarmente, tuttavia capisco che certi eroi, certi martiri, vanno ricordati ei riflettori non devono spegnersi. Adesso – ha sottolineato il procuratore De Luca – siamo in grado di esercitare una pressione costante sulla mafia che e’ in difficolta’, siamo in grado di i fatti piu’ gravi e questo comporta un lavoro di risorse umane notevoli ma guai se passasse l’idea nefasta che la mafia non e’ piu’.

Sarebbe il peggior modo di commemorare Falcone, Borsellino e le altre vittime. Il magistrato deve essere certamente equilibrato ma l’equilibrio non deve diventare equilibrismo, paura L’insegnamento di Falcone e Borsellino e’ che i magistrati non possono essere piccoli, pavidi burocrati quasi quaranta anni fa Falcone. E’ suo il disegno di protezione dei collaboratori di giustizia, dei testimoni di giustizia e di tutta la struttura dell’antimafia che il mondo ci invidia e che non va buttata a mare”