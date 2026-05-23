Falcone, Barbagallo: “23 maggio giorno del riscatto contro mafia che non spara più ma cerca sponde anche nella politica”

Palermo – “Oggi è il giorno del ricordo e dell’omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani e di tutte le vittime della mafia. Davanti all’albero Falcone oggi si rinnova quel sentimento di riscossa e di riscatto che, dopo le stragi del 1992-1993, ha scosso noi siciliani ma anche l’intera nazione. E dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione rispetto alla criminalità mafiosa divenuta, se vogliamo, ancora più subdola e insinuante. E purtroppo per alcuni ancora attraente. Non ci sono più delitti eclatanti, l’ala criminale è stata decimata grazie al lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura. Ma c’è, da un lato una grande disponibilità di armi come testimoniano i recenti atti intimidatori a colpi di mitra, a Palermo. E dall’altro la mafia fa business, ha ingenti capitali da investire nell’economia legale, mira ai grandi appalti pubblici, cerca ancora collusioni con certa politica incapace di respingere le sue lusinghe”. Lo dichiara il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, in occasione del XXXIV anniversario della strage di Capaci.