Il Dott. Salvatore Pioggia riceve il Certificato Nazionale: il professionista nisseno premiato come tecnico d’eccellenza dal Centro Nazionale Sportivo Libertas

CALTANISSETTA. Un importante traguardo professionale illumina il panorama della sanità e del benessere siciliano. In data odierna, presso la prestigiosa Sala d’Onore del CONI a Roma, il Dottor Salvatore Pioggia ha ricevuto ufficialmente il “Certificato di Eccellenza”. Il prestigioso premio è stato conferito direttamente dal Presidente del CNS Libertas, Andrea Pantano.

Il riconoscimento è promosso dal Centro Nazionale Sportivo Libertas (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La solenne cerimonia ha visto la partecipazione di un parterre di altissimo rilievo istituzionale e sportivo; l’evento è stato infatti presenziato dal Senatore della Repubblica Stefano Patuanelli, dall’ex Senatrice Paola Taverna, dal Vice Presidente Libertas Amabile Bonafede, dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marco Giunio De Sanctis e dal Responsabile della Comunicazione Luigi Musacchia.

«Per la passione, la serietà e l’eccellente lavoro quotidiano. Il tuo impegno non passa inosservato!», questa la motivazione ufficiale. Il premio è stato assegnato al Dott. Pioggia con una motivazione che ne elogia pubblicamente le doti umane e professionali. Cinque stelle d’oro che coronano anni di dedizione sul campo come miglior tecnico del settore.

Per la sua città natale, Caltanissetta, si tratta di un motivo di profondo orgoglio. Il nome del Dott. Pioggia si inserisce infatti di diritto tra le eccellenze virtuose dell’isola, capaci di esportare un modello di professionalità rigorosa, etica e orientata al miglioramento concreto della qualità della vita.

L’attività del Dott. Salvatore Pioggia, Chinesiologo e Posturologo di riferimento, si sviluppa quotidianamente all’interno del suo rinomato studio palestra MYFIT. Una struttura concepita non come un semplice luogo di allenamento, ma come un vero e proprio centro di rigenerazione e cura della persona. Attraverso percorsi altamente personalizzati, il Dott. Pioggia è riuscito a migliorare sensibilmente lo stato di salute e il benessere psicofisico di moltissime persone.

I “fiori all’occhiello” del suo operato poggiano su solide discipline scientifiche, tra cui spiccano la ginnastica posturale e correttiva (ideale per il trattamento delle disfunzioni muscolo-scheletriche), l’allenamento funzionale avanzato e la rieducazione funzionale motoria.

I pazienti e l’intera comunità locale hanno accolto la notizia con grandissimo entusiasmo. Questo Certificato di Eccellenza non è solo un punto d’arrivo, ma la conferma che la passione e il lavoro strutturato continuano a fare la differenza nel panorama della salute collettiva. Al Dottor Salvatore Pioggia vanno le più vive congratulazioni, con l’augurio di proseguire con lo stesso instancabile entusiasmo lungo la strada di promozione della salute e del benessere.