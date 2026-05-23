Niscemi, Schifani: “Grazie al governo nazionale per l’attenzione costante”

“Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governo nazionale per la costante attenzione dimostrata verso la Sicilia e, in particolare, verso la comunità di Niscemi, duramente colpita dalla frana. Le ulteriori risorse annunciate rappresentano un segnale concreto di vicinanza alle famiglie coinvolte e un passo importante per garantire sicurezza al territorio, sostegno ai cittadini e una rapida ripresa. La collaborazione istituzionale tra governo nazionale e Regione continuerà a essere massima per assicurare interventi efficaci e tempestivi”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando il provvedimento approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri.(ITALPRESS).