Sommatino. Il Comune è rientrato nel finanziamento regionale “La Sicilia che piace” con 18 mila euro

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha comunicato alla cittadinanza che il Comune di Sommatino è rientrato nel finanziamento regionale “Sicilia che Piace” grazie allo scorrimento della graduatoria disposto dall’Assessorato Regionale competente.

Dopo una prima fase in cui il progetto non era stato ammesso a finanziamento, il successivo scorrimento della graduatoria ha consentito al nostro Comune di ottenere un importante contributo di 18.000 euro, confermando la validità del lavoro svolto e dell’iniziativa proposta.

Un risultato che arriva nonostante qualcuno, dai banchi dell’OPPOSIZIONE, abbia preferito dedicarsi a post propagandistici e polemiche, mostrando quasi soddisfazione per il fatto che Sommatino restasse esclusa da questa opportunità. Noi, invece, continuiamo a lavorare nell’interesse della Comunità, lasciando che siano i fatti a parlare.

Grazie a questo finanziamento sarà realizzato l’evento “I Sapori di Sommatino”, una manifestazione dedicata alle nostre tradizioni culinarie, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla promozione del territorio. L’appuntamento è fissato per il 20 e 21 Giugno e sarà aperto a tutta la cittadinanza.