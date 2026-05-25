Caltanissetta, FOReIP e ANFP: prevenzione e sicurezza al centro di un confronto di alto profilo istituzionale al centro Abbate

Una giornata di confronto ad alto contenuto scientifico e istituzionale che ha registrato una significativa partecipazione e un forte interesse da parte dei presenti. Il convegno promosso da FOReIP in sinergia con ANFP, svoltosi il 22 maggio presso l’Istituto “Michele Abbate” di Caltanissetta, ha rappresentato un importante momento di approfondimento e riflessione su temi di grande attualità quali la prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

L’iniziativa ha evidenziato fin dall’apertura dei lavori un elevato livello qualitativo degli argomenti trattati, grazie alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del mondo sanitario e di professionisti impegnati quotidianamente nei settori della prevenzione e della sicurezza. L’ampia partecipazione registrata e l’elevato spessore degli interventi hanno confermato il valore dell’iniziativa, trasformando l’appuntamento in un momento di confronto concreto e qualificato.



Tra le autorità presenti hanno preso parte ai lavori Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, il Questore di Caltanissetta Marco Giambra, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Stefano Gesuelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Alessandro Mucci, l’onorevole Salvatore Scuvera e l’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla, a testimonianza dell’importanza attribuita ai temi affrontati durante l’evento.

In rappresentanza del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, impossibilitato a partecipare, i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale sono stati portati dall’assessore Salvatore Licata, che ha sottolineato il valore della prevenzione e della sicurezza come strumenti fondamentali per la tutela della collettività e per la crescita sociale del territorio.

A garantire l’alto profilo scientifico dell’evento è stato il Comitato Scientifico composto da Michele Emma, già Vicario del Questore di Caltanissetta e membro ANFP, Angelo Iannello, Dirigente Sociologo del DMP del Presidio Ospedaliero Sant’Elia dell’Asp di Caltanissetta, e Alfonso Cirrone Cipolla, Direttore degli Ospedali Riuniti Area Sud dell’Asp di Caltanissetta. Il coordinamento dell’attività formativa è stato invece curato da Pinuccia Albertina Agnello, già Questore di Caltanissetta e membro ANFP, e da Paolo Gervaso, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Caltanissetta.

Le due sessioni dei lavori, moderate dal dottor Alfonso Cirrone Cipolla, Direttore degli Ospedali Riuniti Area Sud dell’Asp di Caltanissetta, hanno affrontato numerosi aspetti legati alla prevenzione e alla sicurezza, delineando una visione multidisciplinare capace di mettere in relazione sanità, amministrazione, attività investigative e tutela dei lavoratori.

Nel corso della prima sessione si è discusso del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nelle attività preventive e di pubblica sicurezza, dell’organizzazione della medicina preventiva all’interno del Presidio Ospedaliero Sant’Elia e dell’importanza dell’applicazione del Decreto Legislativo 81/08 nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’evoluzione della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oggi chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nella gestione della sicurezza aziendale.

Ampio interesse hanno suscitato inoltre gli approfondimenti sulle attività dello SPRESAL nel territorio nisseno, sui controlli amministrativi e sulle strategie di contrasto al fenomeno del caporalato, tema che continua a rappresentare una sfida importante dal punto di vista sociale e della tutela dei lavoratori.

La seconda sessione ha invece concentrato l’attenzione sul tema della sicurezza alimentare e della tutela della salute pubblica, con interventi dedicati ai controlli lungo l’intera filiera alimentare, all’importanza della prevenzione sanitaria e ai sistemi di vigilanza necessari per garantire elevati standard di sicurezza.

Tra gli argomenti affrontati anche il ruolo della Polizia Stradale nelle attività di controllo, il regime autorizzativo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, l’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le procedure operative adottate dai NAS quali strumenti fondamentali di tutela dei cittadini.

L’iniziativa ha confermato come prevenzione, sicurezza e salute rappresentino oggi ambiti sempre più interconnessi e strategici per il futuro del territorio, sottolineando l’importanza di creare momenti di confronto tra istituzioni, operatori del settore e professionisti, nella convinzione che la diffusione della cultura della prevenzione costituisca uno strumento essenziale per la crescita della comunità.