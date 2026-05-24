Sicilia, comunali: affluenza al 12,91% alle ore 12

L’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in SICILIA è al 12,91%. Il dato si riferisce alle 12 di oggi, quando hanno votato 119.964 SICILIAni sui 929.490 aventi diritto. Sono 71 i comuni dove si vota, tre le città capoluogo di provincia: Messina, Agrigento ed Enna. A Messina l’affluenza alle urne è al 13,88% e ad Agrigento al 13,85%, leggermente più bassa a Enna: 13,66%. Il Comune con la partecipazione più bassa è Basicò, nel Messinese: si è recato alle urne soltanto il 4,9% degli aventi diritto. Il centro siciliano dove l’affluenza risulta più alta, invece, è Gratteri, sempre nel messinese (20,67%).