Motori. Luigi Fazzino trionfa alla 41^ Coppa Val d’Anapo Sortino al volante dell’Osella PA30 Evo

Un weekend da incorniciare per Luigi Fazzino alla 41^ Coppa Val d’Anapo Sortino. Il giovane melillese, al volante dell’Osella PA30 Evo, ha bissato il successo ottenuto alla Catania–Etna ed ha fatto poker di vittorie nella gara di casa, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna sud e del Campionato Siciliano Salita. Il giovane talento, che lo scorso prile aveva vinto anche in Veneto alla salita del Costo, ha impresso il ritmo sulle strade di casa ed ha conquistato il poker, dopo le affermazioni del 2021, 2022 e 2024, in entrambe le gare della competizione organizzata da Automobile Club Siracusa e Pro Motor Sport, rispettivamente in 3’09”30 e 3’11”09, per un totale di 6’20”39.

Il boato delle migliaia di spettatori assiepati in piena sicurezza lungo il tracciato e nella leggendaria parte finale, sulla “collina della passione”, ha accompagnato entrambe le salite di Fazzino che sul traguardo ha preceduto uno scatenato Franco Caruso ed un tenace Samuele Cassibba, entrambi i piloti ragusani di Comiso che hanno completato il podio sortinese, sulle Nova Proto NP 01.

A ridosso del podio il giovane messinese tricolore Slalom Emanuele Schillace su Nova Proto, seguito dal calabrese Francesco Ferragina su Elia Avrio, quindi il primo pilota di casa: Lorenzo Sardo, anche lui sulla Nova Proto NP 03, i quali hanno formato a loro volta il podio delle sportscar spinte da motore di derivazione motociclistica.

Il vincitore ha dichiarato: “È stato davvero speciale, un weekend perfetto. Sulle mie strade ho finalmente potuto dare il massimo e conquistare entrambe le gare rimanendo concentrato per non prendere rischi. Sono davvero felice di essere tornato a vincere qui, per la presenza della mia famiglia e dei miei amici, una gara dove sento la spinta di tutto il pubblico.”

Caruso ha sottolineato la soddisfazione di aver finalmente potuto competere ai massimi livelli a Sortino con la Nova Proto NP 01: “La sorpresa è essere così vicino a Luigi in quest’occasione. Certo qualche piccola sbavatura c’è stata, soddisfatto della mia prestazione anche in funzione del prossimo impegno di Supersalita a Fasano e della trasferta americana in Colorado per la Pikes Peak che per me quest’anno rappresenta l’impegno più importante ed emozionante”.

Cassibba ha evidenziato l’importanza di raccogliere dati su un tracciato tecnico e lento della Val d’Anapo Sortino: “Pur non essendo simile al tracciato di Fasano, la prima parte lo richiama per cui avere raccolto altri dati ed esserci avvicinati al vertice visibilmente è stato fondamentale. Guardiamo avanti, siamo sulla strada giusta”.

Ha di nuovo stupito al volante della Gloria CP7 Suzuki Orazio Maccarrone che con il 7° posto ha svettato tra le monoposto TMSC-SS, con una prestazione incisiva e decisiva in gara 2, migliore di tutti di 4”. Doppio successo maltese nei gruppi CN e E2SH fra i prototipi con motori derivati dala serie, Darren Camilleri, 8° assoluto ha preceduto l’identica Norma M20 FC di Ivan Deidun, mentre tra le silhouette Noel Galea con la Ford Escort MK2 ha fatto meglio del siracusano Antonino Carta con la Fiat X1/9 da 1150 cc.

Completano la Top Ten Dino Blunda con La Wolf GB 08 Tunder e Concetto la Spina con l’Osella PA 21/s 2000, entrambi molto soddisfatti delle loro prestazioni.

Negli altri gruppi; In E1 sono stata fida fra Peugeot che ha visto Giuseppe Pappalardo completare le sue due gare davanti le rimontante Alfio Crispi, un problema di pescaggio benzina alla Renault 5 GT Turbo hanno rallentato Pietro Ragusa che è risultato terzo.

Sempre appassionante la sfida in Rs Plus fra Peugeot 106 dove l’ha spuntata Angelo Guzzetta davanti, ad calogero Lombardo

Il lametino Angelo Mercuri ha messo la sua firma su entrambe le gare valide per il Tricolore Bicilindriche con la sua Fiat 500. Identica vettura per Mirko Paletta, secondo, mentre terzo nella classifica aggregata è risultato Riccardo Viaggio su Fiat 126.

Fra le auto storiche ha brillato ancora il siracusano Gaetano Palumbo già vincitore del 4° Raggruppamento alla Catania – Etna con la sua bella Symbol Sport Nazionale da 3000 c.c.

Anche oggi Palumbo ha fatto segnare la migliore prestazione assoluta in 7’35.64, seguito da Giovambattista Motta su Fiat 128, vincitore a sua volta del 3° Raggruppamento e da Presidente dell’ Automobile Club Siracusa Sergio Imbrò al volante della Porsche di 2° Raggruppamento curata dal Team Guagliardo.

In 1° Raggruppamento in evidenza invece Antonio Piazza su BMW 2002 Ti.

Discorso a parte per Giovanni Cassibba ancora una volta vincitore fra le “Classiche” con la sua Osella PA 20 ha fatto due salite a pieno ritmo con dei crono ancora una volta da Top Ten Assoluta.

Classifica della 41^ Val D’Anapo Sortino