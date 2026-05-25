Caltanissetta. Il Comando Provinciale dei Carabinieri intensifica campagna di prevenzione contro truffe agli anziani: siglata collaborazione con l’Ordine dei Medici

CALTANISSETTA. Il Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, nell’ambito delle iniziative da tempo avviate dall’Arma a tutela delle fasce maggiormente vulnerabili, e in particolare della specifica attenzione rivolta al fenomeno delle truffe alle persone anziane, ha sviluppato, in ambito locale, una capillare campagna di informazione, finalizzata a consolidare i livelli di prevenzione e la funzione di “rassicurazione sociale” in favore degli anziani.

Al fine di estendere la portata delle attività di sensibilizzazione – valorizzando il modello virtuoso avviato lo scorso anno con Federfarma Caltanissetta, che ha permesso la distribuzione di 100.000 opuscoli attraverso la rete delle 85 farmacie del territorio – il Comando Provinciale ha inteso ampliare ulteriormente il bacino dei destinatari siglando un’intesa con l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caltanissetta.

Nello specifico, l’iniziativa coinvolge direttamente i 200 medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta della provincia nella distribuzione di un vademecum dedicato, concepito come un agile strumento di autotutela. La consegna del materiale informativo avverrà tramite i professionisti, o loro collaboratori di studio, in occasione delle visite ambulatoriali o dei colloqui clinici per sensibilizzare personalmente gli assistiti, nonché i familiari o i caregiver che quotidianamente prestano loro assistenza, assicurando così che i preziosi consigli dell’Arma raggiungano in modo capillare i destinatari.

Il progetto, finanziato dal predetto Ordine professionale, ha visto la stampa di circa 30.000 opuscoli e l’affissione di locandine illustrative presso ogni studio medico.

L’iniziativa si colloca tra le “buone pratiche” individuate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per accrescere l’incidenza dei servizi di prossimità alla popolazione fragile e per sensibilizzarla sul delicato tema: accanto, infatti, ai numerosi incontri informativi nel tempo tenuti presso i centri di aggregazione (parrocchie, strutture assistenziali, centri per anziani), all’affissione di locandine nelle caserme dell’Arma, così come ai tanti servizi di prossimità svolti attraverso pattuglie a piedi, in particolare nei piccoli centri della provincia, si è reputato proficuo sviluppare ulteriormente l’attività di informazione con l’intento di fornire strumenti concreti di difesa e accrescere la consapevolezza collettiva su un tema di estrema delicatezza, garantendo una presenza costante e rassicurante dello Stato accanto ai cittadini più fragili.