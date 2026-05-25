Motociclista senza casco non si ferma all’alt e travolge un vigile urbano: arrestato

Durante un controllo in via Cavaliere, nella rione di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all’alt della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale: ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.

Arresti domiciliari – Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato quindi posto agli arresti domiciliari e la moto sottoposta a sequestro amministrativo. “L’episodio rappresenta un ulteriore grave segnale di degrado civile e morale – affermano in una nota il sindaco Trantino, l’assessore alla Polizia locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco -, ma conferma anche il deciso cambio di passo della polizia municipale di Catania.

Il responsabile, dopo non essersi fermato all’alt della polizia e aver dato vita a una fuga pericolosa, è stato infatti rintracciato e arrestato nel giro di poche ore. Un monito a chi pensa di poter agire nell’illegalità poiché la polizia locale con le altre forze dell’ordine e anche autonomamente, opera con determinazione e senza alcun timore di fronte a comportamenti illeciti e violenti”

L’agente non è in gravi condizioni – “Un plauso – prosegue la nota – va alla sezione motociclisti e alla sezione di Polizia giudiziaria e a tutto il corpo della polizia locale per il lavoro rapido ed efficace di ricostruzione dei fatti. Avevamo assunto l’impegno di una polizia municipale efficace ed è questo l’obiettivo che continuiamo a perseguire ogni giorno. All’agente ferito, fortunatamente in modo non grave, rivolgiamo la nostra vicinanza con l’augurio di un pronto ritorno in servizio”. (TgCom24)