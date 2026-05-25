Motori. Antonio De Giorgio trionfa alla 32^ Coppa Città di Partanna su Elia Avrio ST09; completano il podio Di Matteo e Bigione

La trentaduesima è stata una delle edizioni più combattute della Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e per il Campionato Siciliano, organizzata dallo Sporting Club Partanna. Sotto uno splendido sole primaverile è stato il pilota di casa Antonio De Giorgio che a bordo della sua Elia Avrio ST09 ha preceduto Antonino Di Matteo al via con una Gloria C8 e Francesco Bigione in gara con una Gloria B5.

Pubblico e clima primaverile hanno fatto da proscenio alla trentaduesima edizione della Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, organizzata dallo Sporting Club Partanna, che si è disputata al meglio delle tre manche lungo i tornanti della SP n° 26 della Provincia di Trapani.

La gara si è conclusa sotto il segno dello spettacolo. Quella del 2026 è stata una delle edizioni più combattute degli ultimi anni, con al via diversi protagonisti della stagione agonistica siciliana ed ha regalato colpi di scena e distacchi millimetrici fino all’ultimo metro di gara. A scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della classica partannese è stato un maiuscolo Antonio De Giorgio. Il pilota, al volante della scattante Elia Avrio ST09 ha costruito il suo successo grazie a una micidiale seconda manche, bloccando i cronometri sul punteggio di 141,07 punti. Una prestazione solida e priva di penalità che gli ha permesso di rintuzzare con successo il forcing finale dei diretti inseguitori e di conquistare la vittoria assoluta. Piazza d’onore per un eccellente Antonino Di Matteo.

Al volante della Gloria C8 Suzuki, il portacolori della scuderia RO racing, ha mostrato una progressione costante in tutte e tre le sessioni, siglando il suo miglior parziale nella terza manche con 142,90 punti, staccato di appena 1,83 punti dal vincitore. Terzo gradino del podio per il compagno di squadra Francesco Bigione, autore di una prova grintosa sulla Gloria B5 Suzuki. Bigione ha artigliato la top-3 assoluta fermando le lancette a quota 143,62 punti staccati nella seconda frazione di gara. Al di là del podio assoluto dominato dai prototipi e dalle formule monoposto, la Coppa Città di Partanna ha vissuto sfide accese in tutti i raggruppamenti.

Staccato dal podio, in quarta posizione, ha concluso Angelo Cucchiara che ha fornito una prestazione convincente, a bordo della sua Bulla. Bella la lotta per l’ultima posizione della Top Five che si è risolta a favore della Fiat 500 condotta da Alessandro Prato che ha preceduto la A112 Abarth di Agostino Bonsignore. Settima nella generale è giunta la Ghipard condotta da Danilo Caltagirone che ha preceduto la Fiat 500 di Pierluigi Bono, la Peugeot 106 di Antonio Marino e quella di Giuseppe Santannera che ha completato la Top Ten. La gara è stata diretta da Michele Vecchio e si è conclusa in perfetto orario.

Classifica Finale

1) Antonio De Giorgio Elia Avrio ST09 141,07 punti a 12,27

2) Antonino Di Matteo Gloria C8 Suzuki punti 142,90

3) Francesco Bigione Gloria B5 Suzuki punti 143,49

4) Angelo Cucchiara Bulla punti 147,59

5) Alessandro Prato Fiat 500 punti 155,48

6) Agostino Bonsignore A112 Abarth punti 158,85

7) Danilo Caltagirone Ghipard punti 161,17

8) Pierluigi Bono Fiat 500 punti 162,77

9) Antonio Marino Peugeot 106 punti164,67

10) Giuseppe Santannera Peugeot 106 punti 164,77