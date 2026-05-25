Comunali, chiusi i seggi per l’elezione di 748 nuovi sindaci

Sono stati chiusi i seggi in Italia per le elezioni amministrative in 748 Comuni di Regioni a Statuto ordinario dal Veneto alla Calabria e di Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Val d’Aosta fra le Regioni a Statuto Speciale. La tornata per l’elezione di sindaci e consigli comunali ha interessato circa 6 milioni e 600 mila elettori italiani. Lo scrutinio inizierà subito dopo l’uscita degli ultimi elettori dai seggi. Nel tardo pomeriggio sono attesi i primi verdetti sui nuovi sindaci. A chiusura seggi è atteso anche il dato finale sull’affluenza.L’affluenza nella prima giornata di votazioni di ieri è risultata in media in calo di poco meno di 4 punti. A chiusura seggi, alle 23, aveva complessivamente votato il 46,3% degli aventi diritto. Contro la media del 50,2% della precedente tornata negli stessi Comuni.