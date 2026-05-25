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Inchiesta frana Niscemi, interrogato Schifani: “Estraneo ai fatti, sempre intervenuto tempestivamente quando di mia competenza”

Redazione 3

Inchiesta frana Niscemi, interrogato Schifani: “Estraneo ai fatti, sempre intervenuto tempestivamente quando di mia competenza”

Lun, 25/05/2026 - 12:43

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Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, indagato per disastro colposo, nell’ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi (Caltanissetta), è stato interrogato oggi dal Procuratore Salvatore Vella. Dal suo entourage fanno sapere che “ha chiarito con proprie dichiarazioni e col supporto di ampia documentazione prodotta la sua totale estraneità ai presenti fatti che gli sono stati contestati. Evidenziando che laddove si trattava di sue competenze, è intervenuto tempestivamente”. (Adnkronos)

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