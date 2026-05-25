Caltanissetta, Nuovi Giochi della Gioventù di Atletica Leggera su pista: studentesse del liceo “A. Volta” al primo posto nella fase regionale

Il Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, diretto dal dirigente scolastico prof. Vito Parisi, si conferma ancora una volta protagonista nel panorama sportivo scolastico regionale. L’istituto nisseno ha infatti conquistato il titolo di campione regionale nelle Competizioni dei Nuovi Giochi della Gioventù di Atletica Leggera su pista, nella specialità del getto del peso femminile, categoria Scuola secondaria di secondo grado – II categoria, ottenendo così la qualificazione alla Fase Nazionale. Un risultato di grande prestigio per l’I.I.S. “A. Volta”, le cui studentesse si sono classificate al primo posto nella fase regionale, assicurandosi l’accesso alle finali nazionali in programma dal 26 al 29 maggio 2026, unica scuola della provincia di Caltanissetta ammessa alla fase finale nazionale. L’attività sportiva, coordinata dalla prof.ssa Patrizia Terrana, docente di Scienze motorie, è stata preceduta da un’intensa fase di preparazione atletica, che ha consentito alle alunne del “Volta” di affrontare con determinazione le competizioni regionali, superando brillantemente le avversarie. Anche quest’anno, grazie alla costante attenzione del Dirigente Scolastico, prof. Vito Parisi, verso tutte le iniziative educative e alla sua consueta disponibilità, l’iniziativa ha potuto svolgersi in un clima di serenità e con un’organizzazione efficace. Il dirigente ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati dalle studentesse, sottolineando come l’obiettivo sia quello di promuovere lo sport non quale momento isolato o fine a sé stesso, bensì come elemento fondamentale del percorso scolastico e della crescita delle nuove generazioni. Soddisfazione anche da parte della prof.ssa Terrana, che evidenzia il forte valore formativo dell’esperienza sportiva, considerata un’importante occasione di crescita personale e sociale. «Lo sport – sottolinea la docente – rappresenta uno straordinario strumento di aggregazione, capace di promuovere partecipazione attiva, inclusione e sviluppo di competenze trasversali, educando al rispetto di sé, degli altri e delle regole». La Finale Nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica d’Italia, porterà nella Capitale studenti, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni italiane. L’evento, organizzato dall’USR Roma, prenderà il via il 26 maggio 2026 con la cerimonia inaugurale in Piazza del Popolo e si concluderà il 29 maggio con la cerimonia di premiazione allo Stadio Olimpico. Saranno circa seimila gli studenti coinvolti nelle varie discipline sportive previste dal progetto tecnico dei Nuovi Giochi della Gioventù. L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con la realizzazione affidata a Sport e Salute e il supporto del Ministero della Salute, del Ministero dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, del Ministro per le Disabilità, del CONI e del CIP. A rappresentare la Sicilia, per la Scuola secondaria di secondo grado – II categoria nella specialità del getto del peso femminile, sarà proprio l’I.I.S. “A. Volta” di Caltanissetta. A scendere in pista saranno le studentesse Marta Paola Basile della classe 3T e Samb Awa Diaw della classe 3V, che si cimenteranno nella disciplina del getto del peso con l’obiettivo di conquistare un risultato di prestigio e rappresentare la Sicilia con correttezza, lealtà e autentico spirito sportivo. Le premiazioni saranno suddivise per categoria e disciplina. È inoltre previsto il “Premio Giochi della Gioventù” e un riconoscimento Fair Play destinato agli studenti che si distingueranno per comportamenti particolarmente leali e solidali. La prof.ssa Terrana si augura che questa esperienza per le studentesse partecipanti possa rappresentare un significativo momento di crescita umana e sportiva: «Un percorso educativo che unisce scuola, sport e valori».