Caltanissetta, Consiglio comunale del 26 maggio: i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Caltanissetta, come stabilito dalla determinazione della Conferenza dei Capigruppo dello scorso 8 maggio, si riunirà due volte nel corso di questa settimana, in occasione delle sedute ordinarie previste per martedì 26 e giovedì 28 maggio 2026, in entrambi i casi alle ore 17:30. In aggiunta alle proposte di deliberazione contenute nelle precedenti comunicazioni, è stato integrato un ulteriore punto all’ordine del giorno (n.3) per quanto riguarda l’adunanza prevista per il 26 maggio, che prevedrà pertanto le seguenti proposte:

1) Proposta di deliberazione n. 31 del 14/04/2026: “Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. approvazione regolamento”;

2) Proposta di deliberazione n. 32 del 15/04/2026: “Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026/28. Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/28”;

3) Proposta di deliberazione n. 38 del 30/04/2026: “Disposizioni in materia di permessi e licenze degli Amministratori locali. Legge Regionale 19 febbraio 2026, n. 4”.

Nella seduta in programma giovedì 28 maggio 2026, il pubblico consesso discuterà di:

1) Proposta di deliberazione n. 77 del 07/08/2025: “Approvazione del Regolamento quale linee guida per l’autorizzazione e la regolamentazione dei servizi di noleggio condivisi (C.D. Sharing) di veicoli di micromobilità (E-Sccoter, Ebike e Monopattini) e servizi da concessione”;

2) Proposta di deliberazione n. 25 del 19/03/2026 : “Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile. Procedure operative per il rischio indotto dagli impianti di trattamento rifiuti. 1) Impianto Enersi Sicilia srl (parte d/5-1); 2) Impianto Ecoreuperi srl (parte d-5-2). Approvazione ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018”;

3) Proposta di deliberazione n. 49 del 18/05/2026: “Mozione – adesione trattato Plant Based e iniziative per l’adozione di un’alimentazione a base prevalentemente vegetale”;

4) Proposta di deliberazione n. 28 del 01/04/2026: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, a seguito dell’ordinanza nn. 70 e 75/2026, resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, in ordine alla causa n. 105/2024 R.G. – Notificata il 21/01/2026”.

Ricordiamo ai cittadini che è possibile assistere al Consiglio comunale, oltre che in presenza, anche in diretta streaming, collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it