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Sicilia. Tonno rosso non tracciato, sequestrati 12 esemplari per 1.800 Kg

Redazione

Sicilia. Tonno rosso non tracciato, sequestrati 12 esemplari per 1.800 Kg

Lun, 25/05/2026 - 14:17

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Militari della Capitaneria di porto Trapani, durante un controllo a San Vito Lo Capo, hanno sequestrato 12 tonni rossi non tracciabili, per un peso complessivo di 1.800 chilogrammi, trasportati da un furgone frigorifero. Il conducente è stato sanzionato amministrativamente per 2.066,67 euro. Il pesce sequestrato è stato affidato all’Asp di Palermo per verificare l’eventuale presenza di istamina, sostanza potenzialmente responsabile di intossicazioni alimentari.

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