Sicilia. Tonno rosso non tracciato, sequestrati 12 esemplari per 1.800 Kg

Militari della Capitaneria di porto Trapani, durante un controllo a San Vito Lo Capo, hanno sequestrato 12 tonni rossi non tracciabili, per un peso complessivo di 1.800 chilogrammi, trasportati da un furgone frigorifero. Il conducente è stato sanzionato amministrativamente per 2.066,67 euro. Il pesce sequestrato è stato affidato all’Asp di Palermo per verificare l’eventuale presenza di istamina, sostanza potenzialmente responsabile di intossicazioni alimentari.