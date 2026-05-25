San Cataldo, consiglio comunale del 27 maggio: stabilizzazione ASU e Bilancio di Previsione tra i temi in discussione

Isan Cataldo. Il Consiglio comunale è convocato per il giorno 27 maggio 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano del Palazzo Comunale), sotto la presidenza di Romeo Bonsignore.La seduta sarà dedicata all’aggiornamento della programmazione finanziaria dell’ente, con l’approvazione di variazioni del bilancio di previsione, legate a trasferimenti regionali e gestione del personale, nonché all’esame di mozioni riguardanti la sostenibilità ambientale e la salvaguardia di aree verdi. Tra i temi anche la stabilizzazione del personale ASU. I punti principali che saranno oggetto di discussione e voto sono i seguenti:Variazioni al Bilancio di Previsione 2026/2028: Il Consiglio esaminerà due distinti interventi di variazione finanziaria derivanti da trasferimenti della Regione Sicilia. Il primo è destinato allo sviluppo e alla rigenerazione del verde urbano ed extraurbano, mentre il secondo riguarda la copertura degli extra costi nel settore dei rifiuti.Gestione Debito Fuori Bilancio: Gestione Debito Fuori Bilancio: Sarà trattato il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, in conformità a quanto disposto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.Stabilizzazione Personale ASU: È prevista la ratifica della deliberazione della Giunta municipale n. 58/2026 relativa a una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 per la stabilizzazione del personale ASU.Adattamento ai Cambiamenti Climatici: Sarà discussa la mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico (Francesca Cammarata e Marco Cataldo Imera) per l’avvio dell’iter di redazione e adozione del Piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici.Riapertura e salvaguardia del Parco Dubini: Il Consiglio delibererà sulla mozione presentata dai gruppi Movimento 5 Stelle e Centro Sinistra Sancataldese (Adriano Renato Bella, Cinzia Raimonda Naro, Fabio Salerno e Maurizio Salvatore Lombardo) in merito alla riapertura e alla salvaguardia del Parco Dubini di Caltanissetta.La seduta si aprirà con le consuete comunicazioni della prima mezz’ora e la nomina degli scrutatori.