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Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l’affluenza al 46,31%

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Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l’affluenza al 46,31%

Lun, 25/05/2026 - 06:48

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(Adnkronos) –
Urne aperte anche oggi, lunedì 25 maggio, per le elezioni amministrative dalle 7 alle 15, poi, ci sarà lo spoglio. Gli elettori, chiamati a esprimere il proprio voto, sono 6.624.575 per un totale di 895 Comuni, di cui 121 superiori a 15mila abitanti e i 18 comuni capoluogo: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.  
L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. ll dato, registrato da Eligendo, risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 23 era stata del 50,20%.   
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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