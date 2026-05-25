Canicattì. Violenza donne, vittima denuncia l’ex: arrestato

Maltrattamenti in famiglia ai danni della ex convivente e’ l’accusa per la quale i carabinieri della Stazione di Canicatti’ hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti di un 38enne del posto. Le indagini sono partite dalla denuncia della donna che aveva riferito di essere stata vittima, nel tempo, di ripetuti episodi di aggressione. Erano state immediatamente attivate le procedure previste dal cosiddetto Codice Rosso, con la trasmissione degli atti all’autorita’ giudiziaria competente. L’attivita’ svolta dai carabinieri ha consentito di documentare una serie di violenze e vessazioni. L’uomo e’ stato condotto nel carcere di Agrigento.