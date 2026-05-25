Anziano tenta di lanciarsi nel vuoto, salvato dai Carabinieri a Ribera

La prontezza dell’intervento, la capacità di valutare rapidamente la situazione di pericolo e il tempestivo ingresso all’interno dell’abitazione. Tragedia sfiorata sabato mattina a Ribera, nell’Agrigentino, dove i carabinieri hanno salvato un anziano che aveva deciso di farla finita. “Voglio morire”, ha detto con un filo di voce ai militari che lo hanno bloccato sull’orlo del baratro. A dare l’allarme è stata una cittadina. “Un uomo sta tentando di togliersi la vita”, ha detto al telefono agli operatori del 112. Immediatamente la centrale operativa ha inviato una pattuglia sul posto: un’abitazione del centro, in cui era stata segnalata la presenza dell’anziano sul bordo di un balcone privo di ringhiera, al secondo piano di uno stabile. Compresa la gravità della situazione, i militari sono entrati senza esitazione nell’edificio, raggiungendo rapidamente l’appartamento interessato. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i carabinieri hanno individuato il pensionato a terra, a pochissima distanza dal vuoto. Lo hanno bloccato e messo in sicurezza, prima che potesse compiere un gesto estremo. Un breve scambio di battute e la rassicurazione: “La aiutiamo noi”. Il pensionato, in evidente stato confusionale, è stato affidato ai sanitari del 118, che, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Sciacca. (Adnkronos)