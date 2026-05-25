La prontezza dell’intervento, la capacità di valutare rapidamente la situazione di pericolo e il tempestivo ingresso all’interno dell’abitazione. Tragedia sfiorata sabato mattina a Ribera, nell’Agrigentino, dove i carabinieri hanno salvato un anziano che aveva deciso di farla finita. “Voglio morire”, ha detto con un filo di voce ai militari che lo hanno bloccato sull’orlo del baratro. A dare l’allarme è stata una cittadina. “Un uomo sta tentando di togliersi la vita”, ha detto al telefono agli operatori del 112. Immediatamente la centrale operativa ha inviato una pattuglia sul posto: un’abitazione del centro, in cui era stata segnalata la presenza dell’anziano sul bordo di un balcone privo di ringhiera, al secondo piano di uno stabile. Compresa la gravità della situazione, i militari sono entrati senza esitazione nell’edificio, raggiungendo rapidamente l’appartamento interessato. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i carabinieri hanno individuato il pensionato a terra, a pochissima distanza dal vuoto. Lo hanno bloccato e messo in sicurezza, prima che potesse compiere un gesto estremo. Un breve scambio di battute e la rassicurazione: “La aiutiamo noi”. Il pensionato, in evidente stato confusionale, è stato affidato ai sanitari del 118, che, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Sciacca. (Adnkronos)
Anziano tenta di lanciarsi nel vuoto, salvato dai Carabinieri a Ribera
Lun, 25/05/2026 - 12:06
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