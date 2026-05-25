Qualità della vita Sole 24 ore, la Sicilia non è un’isola per bambini: Caltanissetta … “nel mezzo”

La Sicilia non è una regione per bambini, secondo il report sulla qualità della vita pubblicato dal Sole 24 ore, con quattro province che occupano quattro degli ultimi posti nella classifica (sono 107 le province), nell’ordine Ragusa (103), Palermo (104), Catania (106) e Trapani (107) e altre cinque nella parte bassa: Enna (89), Agrigento (92), Siracusa (95), Messina (98) e Caltanissetta (99).

Male per edifici scolastici con le mense per Catania (105) e Ragusa (107) e per la competenza alfabetica non adeguata Palermo e Ragusa (entrambe alla posizione 104) e Caltanissetta (106). Ultimo posto, al 107, per Trapani per la retta della mensa scolastica e a Palermo per il verde attrezzato. Per gli asili nido in fondo alla classifica ci sono Catania (105) e Ragusa (106). Classifica in sofferenza anche per la qualità della vita dei giovani siciliani di età compresa tra i 15 e i 35 anni.

La graduatoria generale vede nella parte media tre città: Enna (42esimo posto), Agrigento (56) e Ragusa (64). Più in basso le altre: Trapani (91), Palermo (94), Caltanissetta (98), Messina (99), Siracusa (100) e Catania (102). Bassa classifica per Enna alle voci spettacoli (105) e concerti (106). A Messina c’è il record nell’isola degli insoddisfatti del proprio lavoro, che colloca la città al penultimo posto in Italia, il 106.

Classifica che migliora occupandosi della qualità della vita degli anziani che vede Catania svettare al 22esimo posto e Palermo occupare la posizione numero 42. Seguono Ragusa (56), Siracusa (74), Enna (79), Agrigento (89), Trapani (91) Messina (97). Dati in bassa classifica per speranza di vita a 65 anni per Siracusa (105), assistenza domiciliare a Ragusa (104), importo medio di pensioni annue per vecchiaia ad Agrigento (105), biblioteche a Ragusa (107), consumo di farmaci per depressione a Messina (107) e posti letto in Rsa a Caltanissetta (105) e Messina (106)