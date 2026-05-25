Comunali, in Sicilia seconda giornata di voto: l’affluenza sfiora il 46%

Seggi nuovamente aperti in Sicilia, dalle 7 alle 15, per la seconda giornata dedicata alle elezioni amministrative. La percentuale di elettori che si è recata alle urne alle 23 di ieri è stata del 45,9%. Su un totale di 929.615 aventi diritto al voto, si sono recati a votare in 427.155. Sono 71 i comuni dove si vota, tre le città capoluogo di provincia: Messina (affluenza al 46,4%), Agrigento (46%) ed Enna (49,3%). Il secondo turno di ballottaggio, nei comuni più grandi, è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. (Dire)