Caltanissetta, New Planet Academy: le Vintage Queen conquistano Roma e sorprendono la giuria di “Ballando con le Stelle”

Dove molti si aspettavano una semplice esibizione senior, il gruppo è riuscito invece a trasformare la propria performance in uno dei momenti più emozionanti e coinvolgenti della giornata di selezioni di “Ballando On The Road” presso il centro commerciale Roma Est.

Davanti alla commissione legata al celebre programma di Rai 1 capitanato da Milly Carlucci, le Vintage Queen hanno portato in scena non soltanto una coreografia, ma un vero messaggio di vita. Un’esibizione costruita tra danza, interpretazione teatrale ed emozione, capace di abbattere ogni pregiudizio legato all’età.



Il pubblico presente, che nella maggior parte dei casi non conosceva il gruppo, è rimasto immediatamente coinvolto dalla performance, reagendo con applausi calorosi e continui. A colpire non sono stati soltanto i movimenti e la presenza scenica, ma soprattutto il significato profondo del brano: dimostrare che la danza non ha età e che anche gli adulti e i senior possono ancora emozionarsi, mettersi in gioco e salire su un palco importante davanti a una giuria d’eccellenza.

Le Vintage Queen hanno saputo trasformare gli “acciacchi” e i limiti dell’età in energia, ironia e forza espressiva, regalando al pubblico una performance autentica e piena di personalità. Proprio questo mix di teatralità, emozione e spontaneità sembra aver colpito particolarmente anche la giuria, visibilmente incuriosita e attratta dall’originalità dell’esibizione.

Ad accompagnarle in questa importante esperienza sono stati i maestri Nicola Baglivo e Luigi Ristuccia, che hanno seguito il gruppo con dedizione e costanza durante tutto il percorso di preparazione. Prove, cura dei dettagli, sostegno emotivo e lavoro artistico: un percorso intenso che ha permesso alle Vintage Queen di arrivare sul palco con sicurezza, unione e grande determinazione.

Un dettaglio non è passato inosservato: al termine della performance, infatti, il gruppo è stato chiamato separatamente per un’ulteriore intervista a porte chiuse, momento riservato soltanto ad alcuni partecipanti selezionati. Un segnale che lascia intuire quanto le Vintage Queen siano riuscite a lasciare il segno e a suscitare interesse all’interno della produzione.



Adesso non resta che attendere la chiamata finale che potrebbe spalancare le porte della prima serata di Rai 1, all’interno del torneo “Ballando con Te”. Ma qualunque sarà il risultato, una cosa è certa: le Vintage Queen hanno già vinto la loro sfida più importante.

Hanno dimostrato che la passione non ha età, che non è mai troppo tardi per inseguire un sogno e che il vero successo sta nel coraggio di vivere esperienze nuove con entusiasmo, amicizia e voglia di divertirsi.

Perché, alla fine, ciò che resterà davvero sarà l’emozione condivisa, le risate, l’adrenalina di quel palco e la magia di aver creduto insieme in qualcosa di speciale.

