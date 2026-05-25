Sparatoria durante una rissa a Palermo, 22enne ferita di striscio alla testa

Una 22enne è stata ferita di striscio alla testa da un colpo di arma da fuoco alla testa esploso durante una violenta rissa avvenuta dopo le 3 della notte scorsa in una delle zone della movida di Palermo, quella tra le vie Isidoro La Lumia e Quintino Sella. La giovane è stata portata all’ospedale Villa Sofia dove è rimasta sotto osservazione, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate numerose pattuglie di carabinieri e polizia. La zona della rissa con sparatoria è transennata: militari dell’Arma della compagnia Piazza Verdi e del nucleo Investigativo del comando provinciale stanno eseguendo i rilievi e stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire l’esatta dinamica. Gli investigatori hanno acquisito anche i filmati di alcune telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso la scena. (ANSA).