Giovane ferita a Palermo da un colpo d’arma da fuoco: sarà operata alla testa

Dovrà subire un intervento chirurgico la giovane di 22 anni che è stata ferita da un colpo di arma da fuoco la scorsa tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia a Palermo.

La giovane è stata raggiunta da un proiettile nella regione “temporo parietale destra” e il proiettile le è rimasto sotto la cute e le ha provocato una frattura della teca cranica. Non è in pericolo di vita. Questa mattina in via Quintino Sella davanti ad alcuni pub sono evidenti i segni della rissa. Ci sono danni provocati ai locali alle fioriere e ai dehors. (ANSA).