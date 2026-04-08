Iran-Usa, Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane: le news in diretta

(Adnkronos) – Tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 8 aprile 2026, scatta lo stop alla guerra. Donald Trump annuncia il sì al cessate il fuoco, a patto che lo Stretto di Hormuz venga riaperto totalmente. Teheran esulta, affermando che gli Usa hanno accolto in toto il piano in 10 punti presentato dalla Repubblica islamica per porre fine al conflitto. Le news e gli aggiornamenti.

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